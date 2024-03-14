Тоня Матвієнко розповіла про контракт, який її мама встигла підписати перед смертю

Українська співачка Тоня Матвієнко, 8-річна донька якої на сцені вперше заспівала з татом Арсеном Мірзояном, розповіла про контракт, який її мама, легенда України Ніна Матвієнко встигла підписати перед смертю.

За словами артистки, йдеться про творчу спадщину Ніни Митрофанівни. Тоня Матвієнко поділилася, що коли її мама вже лежала в лікарні, їй зателефонували з одного лейблу з пропозицією продати їм право на всі пісні Ніни Митрофанівни:

"На щастя, я встигла закрити це питання. Коли мама лежала в лікарні, мені подзвонили з одного лейбла, запропонували продати їм право на всі пісні Ніни Матвієнко. Тоді я замислилася над тим, що треба щось робити, бо мами не стане, що ж тоді буде з її творчим спадком, із тим, чому вона присвятила все своє життя. Вирішила все оформити правильно, щоб робота мами залишилася на довгі-довгі роки. Знаєте, усі її записи, диски в нас удома зберігалися просто в пакетах. Я звернулася до іншого лейбла, мама підписала контракт, тому весь її спадок є зараз на музичних платформах", - прокоментувала Тоня Матвієнко "Радіо Промінь".

Тоня Матвієнко з мамою / Фото: фото: Ростислав Ріпка

Нагадаємо, не так давно Тоня Матвієнко представила зворушливий до сліз трек "Ти – це я", у якому завдяки штучному інтелекту залунав голос Ніни Митрофанівни Матвієнко.

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