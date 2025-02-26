Тоня Матвієнко розповіла про кризу 9-річної доньки та якими методами її долає

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про кризу молодшої доньки Ніни.

В коментарі ТСН.ua артистка поділилася, що 9-річна дівчина зіткнулася з проблемами перехідного віку. Тоня говорить, що Ніна почала проявляти більше різкого характеру. У непростий період співачка намагається порозумітися з донькою за допомогою діалогів:

"Так, я зараз бачу, що у Ніни якась криза. Вона стала більш непростою за характером, нічого не хоче, багато що їй не подобається, ніби втратила бажання до всього. Як даємо раду? Терплю, пояснюю, що негарно так говорити, що з батьками та старшими не можна відповідати грубо. Вчу, намагаюся підтримувати", - пояснила виконавиця.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зіркова мама також відповіла, якою бачить майбутню кар'єру Ніни. Як відомо, раніше донька Матвієнко навіть могла вийти на сцену та виконати пісню з татом Арсеном Мірзояном. Утім, виявилося, що Ніна доволі рідко хоче виходити на сцену. Тож Тоня дослухається до бажань донечки й дає їй час на роздуми й свободу вибору.

"Змусити дитину вийти на сцену – це надзвичайно складно, справжня колосальна робота. Я бачу, що їй стає все важче виступати, вона соромиться, а сором’язливість на сцені тільки заважає. Там не можна вагатися чи боятися. Якщо вона сама колись захоче співати, я, звичайно, буду тільки "за". Подивимося, чи наша творчість надихне її обрати цей шлях у майбутньому, чи, навпаки, з віком вона категорично скаже "ні", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко заговорила про непорозуміння з коханим Арсеном Мірзояном і якими методами вони запобігають кризам.

Читайте також: