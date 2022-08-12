Тоня Матвієнко розповіла про кризу у стосунках у новій ліричній пісні

Тоня Матвієнко, яка нещодавно повернулася на батьківщину з Великої Британії, представила трек під назвою "Жива вода".

За словами артистки, пісня автобіографічна, але оспівана історія знайома багатьом українцям.

"Любити як життя й забути розчарування — це, напевно, найголовніший меседж у пісні. У стосунках завжди стаються розлади, але це не привід їх завершувати. Варто обнулитися та почати все з чистого аркушу", – коментує Матвієнко.

Авторкою слів та музики стала Наталя Дзеньків (LAMA), а в запису бандурних партій брав участь Іван Ткаленко – музикант, з яким Тоня має довгі творчі відносини. Наразі Іван разом із дружиною боронить Україну на сході країни.

Нагадаємо, днями Тоня Матвієнко показала, як з чоловіком Арсеном Мірзояном та доньками каталася на конях. Родина влаштувала собі іппотерапію.

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