Тоня Матвієнко розповіла про кризу у стосунках з Мірзояном та матеріальну скруту у родині

Останнім часом у Мережі ширилися плітки, що зіркове подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко на межі розлучення.

Та, як виявилося, це все не так. У програмі ЖВЛ Тоня зізналась, якби дійсно планувала розлучатися з Арсеном, то вона б цього не приховувала.

Та все ж співачка поділилася, що криза у їхніх стосунках таки була, щоправда, на початку року. Матвієнко не все влаштовувало. Виконавиця тоді поговорила з чоловіком. Вони разом все вирішили, і у їхніх стосунках почався новий етап.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"У нас із Арсеном початок цього року був такий, з переосмисленням. Багато чого з ним передивилися заново, і у нас почалися нові стосунки. Були моменти, які мені, можливо, весь цей час не подобалися, а потім я подорослішала, а стосунки ці залишилися. Якийсь момент мене дістало все, сказала, що я так не можу. Написала йому все, що мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую. Або так, або ніяк. От тоді він мене нарешті почув. Мені так легко стало", - поділилася зірка.

Утім, Тоня зізналась, що у їхній родині таки є проблеми. Від початку війни в Україні родина артистки втратила заробіток. Тож нині у них певна матеріальна скрута. Як розповіла Тоня, Мірзоян витратив останні гроші, аби купити їй квиток до України з Великої Британії.

Тоня Матвієнко

Та Матвієнко зізнається, що шукає вже собі роботу за кордоном. Знаменитість, якщо нічого не знайде, піде працювати навіть прибиральницею, аби матеріально забезпечити родину.

"Стану й піду. Руки і ноги є. Я тут співачка - так собі. Я зароблятиму гроші для своєї дитини і родини. Я молода, мамі треба допомагати. У нас дома три артисти. Концертів не існує платних, лише благодійні. У мене ж ще старша донька", - поділилася артистка.

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