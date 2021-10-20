Тоня Матвієнко розповіла про реакцію мами, коли завагітніла у 16 років

Артистці було соромно зізнатися мамі у тому, що вона при надії.

Українська співачка Тоня Матвієнко ніколи не приховувала, що свого первістка, доньку Уляну народила у 16 років.

Тоня завагітніла від 23-річного хлопця. Одразу розповісти знаменитій мамі Ніні Матвієнко дівчина страшенно соромилась, тому спочатку зізналася двоюрідній сестрі, йдеться у програмі "ЖВЛ".

Лиш на другому місяці вагітності дівчата ледве підібрали слова, аби повідомити народній артистці, що її неповнолітня донька при надії. Жінка від почутого аж закричала.

"Ура! Як гарно!". Вона зраділа так. Вона нормально цю інформацію сприйняла. Без всякого там чмиріння мене, обзивання і стресу", - поділилася артистка.

Тоня відклала мрію про сцену, вийшла заміж і переїхала до чоловіка. І дуже вдячна мамі за підтримку, коли після 10 років шлюбу розлюбила, а ламати себе заради доньки Уляни не могла.

"Дуже їй дякую, шо вона мені дозволила повернутися додому. Я важко проявляю свою любов до мами. Мені важко сказати їй про це і обняти. Коли повернулась, сказала, що я звідси нікуди не дінусь від мами. От так і живем досі", - поділилася Тоня.

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