Тоня Матвієнко розповіла про роботу, на яку влаштувалася під час війни, та скільки заробляє

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що під час повномасштабної війни влаштувалася на нову роботу.

За словами виконавиці, вона врешті прийняла пропозицію Михайла Поплавського та пішла викладачкою до університету культури і мистецтв. Як розповіла Матвієнко у програмі "Слава+", зараз вона своїм співом нічого не заробляє, тому прийняла рішення трохи змінити рід діяльності:

"Я зараз влаштувалась на роботу, йду викладачем до Поплавського. Вокал буду викладати. Довго кликав, це пов'язано з фінансами, зарплата. З 1 вересня буду викладати", - сказала артистка у програмі "Слава+".

На запитання Слави Дьоміна, скільки зароблятиме Матвієнко, вона прямої відповіді не дала. Співачка зазначила що це залежить і від її трудового стажу, і звання, також вона має дві вищі освіти. Коли Дьомін уточнив: "Це 6500", Тоня сказала: "Ну нічого".

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я себе бачила так, як було до війни. Я була дуже щаслива, задоволена співачка. Те, що я мала. Я заробляла по всякому. Стабільно було дві-три тисячі доларів точно. Зараз я взагалі не заробляю гроші. Зараз Арсен заробляє і я живу у мами. Хто може всі скидаємося. Тому я прийняла рішення, що я сиджу. Треба діяти далі. Я подумала, що я можу робити далі. Я дуже люблю дітей, нова молодь. Спілкування. Я хочу себе десь реалізовувати. Так придумала свій шлях", - прокоментувала Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Тоня Мавтієнко прокоментувала, чи є для неї тригером тема, коли її називають розлучницею. Також артистка поділилася, чи відчуває провину перед колишньою дружиною Арсена Мірзояна через те, що відбила його у неї.

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