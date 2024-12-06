Тоня Матвієнко розповіла про спадщину мами та як поділила її з двома братами: "Ми домовилися"

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше поділилася подробицями поділу майна після смерті мами, легендарної Ніни Митрофанівни.

За словами Тоні, разом з двома рідними братами Януарієм та Андрієм вони вже визначилися, що й кому дістанеться у спадок. Так, у співачки від мами залишився заміський приватний будинок. Зараз вона проживає там зі своїм чоловіком, донькою та батьком. А вже інша частина нерухомості належить братам Матвієнко.

"Ми продовжуємо жити в будинку мами. І все у спадок дісталося мені. Ми поділили. Їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість. І після смерті мами ми домовилися, хто що хоче. Без скандалів поділили. Тато зі мною живе. І так буде завжди, бо це мій тато", — поділилася артистка у програмі "Ранок у великому місті".

Тоня Матвієнко з братами, чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До того ж виконавиця каже, що досі пам'ятною для неї залишається кімната мами у будинку. Тоня розповіла, що навіть понад рік після смерті Ніни Митрофанівни почувається емоційно важко.

"Мабуть, до кінця ще немає цього прийняття, що людини немає. Я не оговталася, але кімнатка її є. А я продовжую співати", — зізналася зірка.

Нагадаємо, нещодавно донька Тоні Матвієнко Уляна зняла для мами кліп до пісні. Співачка відповіла, скільки грошей заплатила рідній людині за роботу.

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