Тоня Матвієнко розповіла, як мама намагалася відмовити її від шлюбу з Мірзояном

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася, які у її мами Ніни Матвієнко були взаємини з зятем Арсеном Мірзояном.

Тоня дала інтерв'ю Олексію Суханову, де розповіла про свої спогади про покійну Ніну Митрофанівну. Ведучий поцікавився у артистки, як її легендарна мама поставилася до її другого чоловіка:

"Вона була незгодна з вибором мого другого чоловіка. При всіх цих скандалах і все на світі. Але це був мій вибір і вона знала, що я навіть піду проти неї. Вона мені казала: "Ти все обдумай, чи воно тобі треба ". А я казала, що я його кохаю. "Чи ти переживеш, що скаже суспільство про вашу історію?". Я сказала: "Я витримаю". Вона сказала: "Тоді дивись", - пригадала розмову з мамою Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко і Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Врешті, зазначила Тоня, це був єдиний раз, коли Ніна Митрофанівна намагалася вплинути на її стосунки з Мірзояном. Також артистка пояснила, чому у її мами було таке негативне ставлення до її обранця:

"Вона була проти через те, що Арсен був зайнятий. Ну це коли вже було, 12 років тому. Це був єдиний раз, коли мама намагалася вплинути (на стосунки – прим.ред.)", - зазначила Тоня.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

За словами Матвієнко, її чоловік з мамою врешті знайшли спільну мову: "Це називається толерантність, та й Арсен звичайно старався, щоб… А що Арсен, він знає, що я за нього всіх порву", - додала Тоня.

Тоня Матвієнко з доньками та Арсеном Мірзояном / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також, зізналася співачка, під час сварок вона завжди ставала на бік свого чоловіка. Навіть якщо він був не правий, все одно Тоня захищала Арсена перед мамою:

"Я ставала на бік Арсена, але потім Арсену пояснювала, що він неправий. Це як між двох вогнів. Після сварок приходила до мами, заспокоювала її. Якби Арсену було погано жити разом з моєю мамою, він би сказав: "Давай, збираємо речі, знімаємо квартиру і виїжджаємо". Арсен у мене емоційний дуже. А мама мудра і розумна. То я навіть якщо ставала на бік Арсена і він був не правий, то я знала, що мама це зрозуміє", - прокоментувала Тоня.

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном і Ніною Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про історію кохання Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна довжиною у 12 років. Як відомо, коли артисти зустрілися, Арсен був офіційно одружений і від цього шлюбу має двох синів.

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