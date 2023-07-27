Тоня Матвієнко розповіла, як вони з Мірзояном залишилися без житла: "Ця мрія знищена"

Артистка поділилася, що свого часу з чоловіком вклала гроші в будівництво, яке заморозилося.

Українська співачка Тоня Матвієнко раніше не раз говорила, що вони з чоловіком Арсеном Мірзояном мріють мешкати окремо від мами народної артистки Ніни Митрофанівни Матвієнко.

У програмі "Слава+" виконавиця прокоментувала, чому вони з Мірзояном досі не мають окремого житла, а продовжують мешкати з мамою співачки у будинку:

"Хочеться мати своє житло, яке придбане. А знімати і платити оренду – не хочеться. Тому що, мені здається, це не вигідно взагалі. Тут є, де жити. Тут за ці гроші можна щоб і мама їла, і прибиральницю, і няню. Це в довоєнні часи, зараз часи інші", - пояснила Тоня.

Тоня Матвієнко з мамою Ніною Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Знаменитість також відверто зізналася, що свого часу вони з чоловіком вклали гроші у будівництво, проте його заморозили:

"Ми колись з Арсеном вкладали гроші в будівництво і воно не добудувалося. Оця мрія, блін, вона знищена. Просто ми, грубо кажучи, чекаємо. Це все почалося від 2017 року. Шість років чекаємо", - сказала Матвієнко.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко зізналася, що під час повномасштабної війни влаштувалася на роботу, яка частково відрізняється від ї основного роду діяльності. Також артистка поділилася, яку зарплату буде отримувати.

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