Тоня Матвієнко розсекретила, чим займається та де проживає її 25-річна донька

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про свою старшу доньку Уляну.

Так, артистка зізналася, що дівчина знайшла себе в режисурі та стрімко розвивається у цьому напрямі. Зокрема, часто їздить у відрядження. Окрім того, за словами зіркової мами, Уляна зустріла своє кохання та разом з ним проживає окремо від неї в орендованій квартирі. Як зізнається Матвієнко, часом їй дуже не вистачає доньки. Втім, попри це виконавиця повністю схвалює такий вибір доньки.

"Мені її дуже не вистачає, але вона вже доросла дівчина і в неї повинне бути своє життя. Мені потрібно навчитися жити без мами й без Уляни", - поділилася Тоня в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

Донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Втім, тепер у будинку разом з родиною Тоні проживає її батько. Після смерті дружини Петро Гончар повернувся до доньки й інколи допомагає піклуватися про 8-річну онуку Ніну.

"Тато каже, що "хто ж мене старенького буде доглядати". А так зараз він і з Ніною може допомогти. Раніше здебільшого були дівчата, а тепер одні чоловіки. Нехай командують", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з одразу трьома своїми дітьми й як вони відпочивають на Закарпатті.

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