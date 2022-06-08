Тоня Матвієнко розсекретила, де перебуває і де повела доньку до першого класу

Тоня Матвієнко розсекретила, де перебуває і де повела доньку до першого класу

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, куди після Німеччини, де зустрілася з мамою, вирушила далі.

Так, на сторінці в Instagram Тоня Матвієнко розмістила світлину зі своєю молодшою донькою Ніною і повідомила, що наразі родина перебуває у Великій Британії. За словами Матвієнко, у Британії дівчина пішла до першого класу:

"Перше "вересня" Ніни Матвієнко молодшої. Сьогодні Ніна вперше переступила поріг школи. На жаль, завчасно. Відсвяткуємо перший навчальний день у Великобританії. Ми знаємо, що ми тут тимчасово, проте, дитина має рухатися вперед, пізнавати світ, дізнаватися щось нове. Сьогодні ми з Ніною переживаємо великий стрес, бо зіштовхнулися з чимось новим. Вдячна всім, хто дав нам прихисток та допомогу в новій країні", - написала співачка.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На знімку, що його розмістила Тоня у фотоблогу, маленька Ніна зображена у шкільній формі. Зіркова мама висловила сподівання, що 1 вересня Ніна, як і всі українські діти, зможе піти до школи в Україні:

"Вірю, що 1 вересня Ніна, як і усі діти з різних куточків нашої країни, будуть переступати поріг школи на теренах Вільної, Незалежної та Непереможної України! Слава Україні! Слава ЗСУ!" – доповнила допис Матвієнко.

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