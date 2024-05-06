Тоня Матвієнко розсекретила, де перебуває її батько та чим займається

Покійна мама артистки Ніна Матвієнко не жила зі своїм чоловіком.
Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла, де зараз перебуває її тато та чим займається.
Так, художник Петро Гончар не жив разом з Ніною Матвієнко. Вони роз'їхалися ще задовго до повномасштабної війни, а чоловік оселився на дачі. У проєкті "Ближче до зірок" Тоня зізналась, що після смерті мами забрала тата додому. Нині Петро Гончар мешкає з донькою, зятем та онукою.
За словами співачки, за батьком потрібно доглядати. Окрім того, чоловік допомагає доньці та може провести час з онучкою Ніною, поки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян зайняті.
"Де жити є. Там ціле господарство. Тато каже: "Хто ж мене старенького буде доглядати". А так зараз він і з Ніною може допомогти. Раніше одні дівчата, а тепер одні чоловіки переважають. Нехай командують", - зізналась Тоня.
Зазначимо, Ніна Матвієнко та Петро Гончар прожили в шлюбі 50 років. Однак 2020 року подружжя роз'їхалося. Ніна Матвієнко попросила чоловік з'їхати, а він, своєю чергою, оселився на дачі.
Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла, де перебуває її донька від першого шлюбу Уляна. Також артистка розповіла, чим дівчина займається.
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