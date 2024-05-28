Тоня Матвієнко розсекретила, де перебувають її рідні брати під час війни і чим вони займаються

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше за тривалий час заговорила про старших братів і розсекретила, де вони перебувають.

Рідні люди виконавиці не є публічними та ведуть доволі закритий спосіб життя. Артистка розповіла, що її старший брат Іван, по церковному Януарій, пішов до монастиря. За словами Тоні, він сам обрав цей життєвий шлях і свідомо до нього йшов.

"Мій старший брат Іван (по церковному Януарій) – іконописець, художник, архітектор, він свідомо обрав шлях служіння Богові. Заведено вважати, що людина йде до монастиря, коли в її житті щось сталося. У випадку з Іваном все зовсім не так. Він йшов до цього рішення довго, роками. Його життя дуже цікаве. І найголовніше – він щасливий", - розповіла артистка в інтерв'ю для Oboz.ua.

Тоня Матвієнко з братами / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Інший брат Тоні Матвієнко – Андрій – зараз перебуває на службі в Нацгвардії. Співачка говорить, що з рідними людьми не втрачає зв'язок та час від часу бачиться, адже вони приїжджають до неї в гості.

"Андрій, ще один мій брат, зараз служить у Нацгвардії. Ми бачимося – вони приїжджають до нас у гості", - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно у родині Тоні Матвієнко було свято. Чоловік виконавиці – музикант Арсен Мірзоян святкував день народження. Раніше артистка показувала, як вітала коханого з 46-річчям.

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