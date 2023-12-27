Тоня Матвієнко шокувала, хто з українських співаків відмовив їй у дуеті

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше ділилася, чому її донька вирішила жити з батьком, здивувала зізнанням.

Так, артистка розповіла, що свого часу хотіла записати дует з відомим українським репером SKOFKA. Втім, виконавець їй відмовив:

"Я хотіла зі SKOFKA (записати дует – прим.ред.), але він відмовив мені. Мені передали послання від нього, що "не цікаво", - поділилася подробицями розмови з представником реп-співака Матвієнко у YouTube-проєкті радіо "Люкс ФМ".

SKOFKA

Зазначимо, що справжнє ім'я SKOFKA Володимир Самолюк. Він здобув популярність, випустивши такі хіти як "Не забудемо і не пробачимо" та "Чути гімн".

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Окрім того артистка зізналася, що наразі пісня, яка у неї засіла в голові, є "Злива і полум'я", яку вона виконує. А на запитання, який відомий всім трек міг би описати нинішній стан Тоні, вона відповіла: "Бейонсе If I Were a Boy".

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко вперше прокоментувала присутність на похоронах її мами Ніни Матвієнко зрадників Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка.

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