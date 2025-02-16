Тоня Матвієнко шокувала зізнанням про домагання в юності та як залякала кривдника

Українська співачка Тоня Матвієнко приголомшила зізнанням про домагання у юному віці.

Зірка пригадує, як у 19 років опинилася в лікарні через хворобу маленької доньки. Тоді вона помітила дивну поведінку з боку одного з лікарів. Матвієнко забила на сполох, коли чоловік почав залякувати її. Попри страх, вона наважилася скористатися своїм статусом і нагадала кривднику, що її мама – Ніна Митрофанівна. Як зізнається виконавиця, тоді це й спрацювало.

"У мене колись була одна історія в дитячій лікарні. Уляна захворіла, а оскільки була дуже маленькою, мене поклали разом із нею. І в цьому медичному закладі мене домагався один з лікарів. У хід йшло все – маніпуляції, залякування. Він був значно старший, а мені тоді ледве виповнилося 19 років. Я була дуже молодою і нікому не наважувалася про це розповісти. Як вийшла з цієї ситуації? Одного разу дуже сильно злякалася і сказала, що я дочка Ніни Матвієнко. І це спрацювало. Він випалив: "Я пожартував!" Знаєте, мені здається, що чи не в кожної жінки є якась така історія", - приголомшила Матвієнко в інтерв'ю oboz.ua.

Ніна Матвієнко з родиною / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Проте за період кар'єри співачка, на щастя, не зустрічалася зі схожими ситуаціями. На її думку, цьому також сприяє її впізнаваність. До того ж Тоня стверджує, що навіть чоловіки-прихильники інколи бояться до неї підійти.

"А в творчому колі зі мною ніколи подібного не траплялося. Думаю, що боялися, що я дочка Ніни Матвієнко. Мене досі чоловіки бояться. Хоч би хтось підійшов! Он на Арсена прихильниці просто вішаються. Він дивується: "В тебе не так?" Я сміюся: "Та, боже, їх не видно, покажіть мені хоч одного", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко поділилася, якими процедурами уповільнює старіння у 43 роки.