Тоня Матвієнко у метро отримала звання "Заслуженої артистки України": "Надбавка до пенсії буде"

Так, співачка Тоня Матвієнко через рік після присвоєння отримала почесне звання "Заслуженої артистки України".

Урочисте вручення відбулося у сучасних реаліях – у київському метро. Як зізналась Тоня, це було неочікувано, адже звання їй вручили просто під час саундчеку – налаштування звуку.

"Торік офіційного вручення не відбулося, але ось сьогодні тримаю в руках відзнаку. Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: "Зате надбавка до пенсії буде". Щиро вдячна за відзнаку президенту нашої сильної та непереможної Батьківщини!" – поділилася знаменитість.

Тоня Матвієнко стала "Заслуженою артисткою України" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До слова, Тоня Матвієнко була єдиною у зірковій сім'ї, у кого не було звання "Заслуженого артистка України". Зокрема, її мама – Ніна Матвієнко – ще 1978 року отримала звання "Заслуженої", а чоловік – Арсен Мірзоян – отримав почесне звання 2020 року.

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