Тоня Матвієнко відповіла, де перебуває її старша донька: "Знайшла там роботу"

На початку повномасштабної війни виконавиця Тоня Матвієнко поїхала з молодшою донечкою за кордоном.

Тим часом старша донька Уляна теж перебувала за межами України, а саме у Берліні. Утім, згодом дівчина повернулася з-за кордону та вирішила залишитися. За словами Тоні, Уляна навідріз відмовилася їхати з України, тим більше вона знайшла роботу.

"Десь 2-3 місяці вона була в Берліні, а потім сказала, що хоче поїхати в Україну на канікули. Так і залишилися вдома, знайшла там роботу. Вона не хоче за кордон. Я, мабуть, теж скоро не витримаю і поїду додому. Коли була в Україні, відчула неймовірну радість і тепер дуже складно перебувати тут", - розповіла Матвієнко в інтерв'ю "24 каналу".

Донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка зізналася, що вмовляла старшу доньку залишитися за кордоном. Утім, Уляна вирішила будувати своє життя саме в Україні.

"Казала Уляні, що вона ще молода, можливо, зараз є шанс реалізувати себе за кордоном. На що почула у відповідь: "Ні, я не хочу жити за кордоном. Не бачу там себе і робитиму все для того, щоб Україна процвітала. Залишусь тут, буду волонтерити". Вона молода, має ще багато часу та можливостей. Якщо захоче, то в майбутньому поїде кудись", - додала Тоня.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко поскаржилася на фінансові проблеми у родині. Співачка, як і багато українців, під час війни залишилася без основного заробітку.

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