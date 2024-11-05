Тоня Матвієнко відверто розповіла про кризу в шлюбі з Мірзояном: "Розходилися, жили на межі"

Виконавиця також розповіла, як вони з коханим долають негаразди в стосунках.

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто зізналась, як із чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном, пережила серйозну кризу в шлюбі.

Подружжя перебуває в стосунках вже понад 10 років. Артистка говорить, що за цей час їм з коханим доводилося переживати різне. Бували й серйозні кризові моменти. Тоня пригадує, що одного разу вони ледь не розійшлися та жили на межі розриву.

"У нас з Арсеном було всяке. Ми й розходилися. Ну, як… Був такий момент: не те щоб ми окремо жили, на межі", - відверто зізналась артистка в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Однак закохані навчилися знаходити спільну мову та вирішувати конфліктні ситуації. Матвієнко зізнається, що говорить Мірзояну, коли її щось не влаштовує, тим часом чоловік дослухається до неї. Окрім того, закохані влаштовують романтику та тішать одне одного сюрпризами та подарунками, що йде лише на користь їхнім стосункам.

"Я висловлююся, що я хочу так, мені цього не вистачає. Тобто я борюся за увагу до себе і за наші стосунки. Він це чує. Я йому дуже вдячна, що він це підтримує. І у нас бувають періоди, ніби знову медовий місяць. Взагалі ми такі романтичні, любимо одне одному робити сюрпризи, подарунки. Це допомагає", - додала артистка.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко зізналась, що звільнилася з університету Поплавського. Співачка також назвала причину свого рішення.

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