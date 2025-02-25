Тоня Матвієнко відверто заговорила про суперечки з чоловіком Мірзояном і як їх вирішує

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла подробиці шлюбу з музикантом Арсеном Мірзояном.

В коментарі ТСН.ua виконавиця зізналася, що під час війни вона з коханим навчилася ще більше підтримувати почуття. Зокрема, навіть під час гастролей вони завжди знаходять час один на одного, щоб обмінятися новинами про свій день. Ба більше, за словами Матвієнко, відстань інколи йде на користь стосункам:

"Навіть під час війни стосунки залишаються стосунками – їх потрібно підтримувати. Це велика робота. Навіть коли ми на гастролях окремо, з Арсеном завжди ділимося моментами дня: надсилаємо фото, відео, показуємо, де перебуваємо, які у нас готелі, номери, сцени. Обмінюємося навіть такими деталями, як страви, які куштуємо. Це допомагає відчувати зв'язок, незалежно від відстані. Мені здається, що час, проведений окремо, теж може зближувати. Коли ми не разом, з’являється можливість скучити одне за одним, і це тільки зміцнює стосунки", - розповіла Тоня.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Щодо конкуренції у родині музикантів, то співачка відповідає одразу негативно. Натомість подружжя навпаки завжди підтримує одне одного у творчості.

"Ні, між нами з Арсеном немає конкуренції. У нас зовсім різна творчість, різні аудиторії та, здається, навіть прихильники. Зараз я відчуваю, як Арсен дуже мною пишається. На День Валентина він навіть виконав на своєму концерті мою "Кульбаби", - зазначила виконавиця.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тим не менш, зірка говорить, що вона з Арсеном, як і всі, стикається і з непорозуміннями. Їх подружжя вирішує шляхом розмов і компромісів.

"Ой, ми обоє вперті! Я – Овен, він – Телець, тож суперечки між нами трапляються часто. З боку це може мати вигляд сварки, але насправді ми просто постійно дискутуємо. Як вирішуємо? По-різному: інколи поступаюся я, інколи він. Миримося, знаходимо компроміси – це нормально. Конфлікти бувають у всіх", - додала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, нещодавно у столиці відбувся концерт Тоні Матвієнко. Редакція сайту ТСН.ua побувала на шоу й розповіла усі деталі – хто із родини прийшов на концерт, які сюрпризи були та чому у залі були сльози.

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