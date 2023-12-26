Тоня Матвієнко відверто зізналась, що її дратує в Мірзояні та скільки коштів їй потрібно на місяць

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналась, що їх з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном дратує одне в одному та скільки коштів їй потрібно на місяць для комфортного життя.

Виконавиця розповіла, що в них із коханим чудові стосунки. Утім, бувають моменти, коли Мірзоян її дратує. Іноді Тоні хочеться побути на одинці зі своїми думками, а от Арсен може надокучати розмовами.

"Буває його (Арсена – прим. ред.) занадто багато. А я люблю інколи побути сама, зі своїми думками. Він приходить і починає говорити, співати, на вуха сідає…", - відверто розповіла артистка на шоу "33 запитань".

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Матвієнко не стала приховувати, чим сама може дратувати Мірзояна. За словами співачки, її чоловіку не до вподоби, коли вона "ниє" або чимось "не задоволена".

"Коли я нию, що мені все не так, що я всім не задоволена, що мені мало уваги, мало романтики...Він злиться", - зізналась артистка.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також виконавиця розповіла про сімейний бюджет. Співачка говорить, що їхній дохід значно знизився. Окрім того, вони певну суму коштів переказують на допомогу ЗСУ. Тим не менш, Тоні для комфортного життя потрібно на місяць 50 тисяч гривень.

"Мені б хотілося, щоб це було десь 50 тисяч гривень точно. Це чітко. Це на все: на бензин, на їжу, щось заплатити, школа, поповнити рахунок, щось піти собі купити. Я, мабуть, ощадливою дружиною стала. Якщо мені не вистачатиме грошей, я попрошу в Арсена", - поділилася артистка.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко зізналась, чому її старша донька відмовлялася з нею жити. До слова, Уляна в 12 років переїхала до батька.

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