Тоня Матвієнко висловилася про стосунки з Мірзояном та які претензії до нього має

Українська співачка Тоня Матвієнко висловилася про стосунки з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.

Артистка говорить, що зазвичай у них із коханим теплі взаємини. Однак, так буває далеко не завжди. Інколи Тоня Матвієнко занурюється в роботу, інколи співачці здається, що чоловік не приділяє їй достатньо уваги. Як говорить виконавиця в інтерв'ю kp.ua, тоді вона може Мірзояну видати ту чи іншу претензію. Артистка зазначила, що їй головне почуватися потрібною, цікавою та коханою.

"Я не завжди хочу, щоб був такий стан постійного медового місяця. Інколи він мені й не потрібний. Як каже Арсен: "Коли ти вся в роботі, забуваєш про все, все між нами добре". Але інколи можу видати якусь претензію: "А чому ти мені давно квіти не купував?". Хоча це навіть не претензія. Просто мені цього хочеться в даний момент, я йому це кажу, і він це робить. Він дуже добре мене знає. Якщо я відчуваю, що чоловік мене не любить, не хоче мене, то не розумію, навіщо мені з ним жити. Я хочу, щоб я була цікавою чоловікові", - поділилася артистка.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однак пара швидко долає всі негаразди в стосунках. Тоня Матвієнко говорить, що вони домовилися про все говорити одне одному. Тож, коли закоханим чогось не вистачає, їм достатньо просто це озвучити. Як зазначила співачка, чоловік завжди знає, як їй догодити і як покращити настрій.

"Він знає, чим мені вгодити. І як тільки перестає такі речі робити, мені наче якось некомфортно. Як я вже сказала, є різні періоди, різний настрій. Буває, мені цього дуже хочеться, я цього потребую. Буває, коли мені не потрібно, і я просто не звертаю на це увагу. Але потім включаюся і кажу, що не так. Ми зрозуміли у стосунках, що краще казати, чого тобі не вистачає", - запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко святкувала день народження доньки. Співачка показувала, як зі святом вітала помітно підрослу Ніну.

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