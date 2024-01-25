Тоня Матвієнко виставила на аукціон коштовну каблучку покійної мами

Ведуча проєкту "Ближче до зірок" Наталі Солонік повідомила, що співачка Тоня Матвієнко виставила на благодійний аукціон коштовну каблучку покійної мами Ніни Митрофанівни.

Як розповіла Солонік у своєму Instagram, напередодні Нового року телеканал ТЕТ спільно з проєктом провів благодійний захід. Нині ж ведучі "Ближче до зірок" підхопили ініціативу та оголосили аукціон, завдяки якому планують зібрати кошти на FPV дрони для українських військових, які захищають Україну від окупантів на південному напрямку.

Один із лотів для аукціону передала співачка Тоня Матвієнко. Виконавиця пропонує придбати срібну каблучку Ніни Митрофанівни, якої не стало на початку жовтня минулого року.

Каблучка Ніни Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Ця каблучка для мене дуже дорога. Я сподіваюся, що воно принесе користь захисникам і захисницям. Я буду дуже рада цьому, і я знаю, що мама – також. Мама була б щасливою, якби ця каблучка принесло Україні користь. Слава ЗСУ! Слава Україні", - прокоментувала Матвієнко.

Каблучка Ніни Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Охочі отримати каблучку Ніни Матвієнко мають задонатити суму від 100 гривень на збір на дрони для українських захисників.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко їздила з благодійною ініціативою до ОАЕ. Виконавиця зізналась, чим саме займалася в Дубаї.

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