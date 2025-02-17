Тоня Матвієнко влучно відповіла на закиди, що "забрала" чоловіка з сім'ї: "Ці розмови набридли"

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно розсекретила свої процедури краси, влучно відповіла на закиди, що "забрала" чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна, з сім'ї.

Річ у тім, що коли пара познайомилася, виконавець був одружений. Врешті, Мірзоян розлучився і почав будувати сім'ю з Тонею Матвієнко. Подружжя вже 14 років разом. Однак, як в інтерв'ю Oboz.ua говорить співачка, їй досі прилітають закиди, що, мовляв, Арсен Мірзоян "був одружений". Тоня Матвієнко відверто зізнається, що їй це вже набридло. Артистка наголосила, що склалося вже як склалося. На меті в неї не було - закохуватися в одруженого.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Ну так у мене складалось, що робити? Я ж не народилась і вирішила, що колись закохаюся в одруженого? Це не було сплановано. Ніби воно мені треба оце все, ну правда! І потім, можна подумати, що це так все легко, суперпригода якась – ні. Якщо відверто, так мені вже ці розмови набридли. Я вже з Арсеном 14 років. Це більше, ніж він жив зі своєю першою родиною. Але люди нагадують знову і знову: був одружений", - відповіла артистка.

Також виконавиця висловилася про ревнощі в їхньому шлюбі. Співачка зазначила, що не ревнує чоловіка, адже достатньо впевнена в собі. Однак, в Матвієнко є така риса, що "свого вона не віддасть". Тож, коли в артистки закрадаються якісь сумніви, то вона одразу озвучує Мірзояну, і вони разом вирішують всі проблеми та дослухаються одне до одного.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я розумію, звісно, що обійми та поцілунки – це частина професії. Але взагалі я не те, що ревнива, але свого не віддам. А це трішки інше, бо ревнощі – це більше про невпевненість. Він знає, що тільки мій. І ще ми домовилися, що якщо щось таке відчуваю, всередині все закипить, то відверто скажу йому про це. Бо якщо промовчу, то він же не розумітиме, що відбувається. А я можу психонути і кудись поїхати навіть. Якщо він розуміє, що зі мною, ще до того, як я йому скажу, то завжди підходить і обіймає. І на цьому я заспокоюсь", - поділилася зірка.

А от чи ревнує Арсен Мірзоян – Матвієнко точно сказати не може. Артистка чесно зізналась, що не пригадує якихось подібних моментів. Утім, на думку зірки, на сцені в них різне амплуа. Зокрема, прихильниці частіше можуть не звертати уваги на наявність дружини. А от фани чоловіки собі подібної поведінки, на думку співачки, не дозволяють

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"А от чи він мене ревнує, я не знаю. Якщо в душі щось таке є, то максимально приховує, бо не пригадую якихось таких моментів. Але тут все ж таки треба брати до уваги різницю нас як артистів. Інколи прихильницям відверто начхати на те, що в тебе є дружина. А чоловік із чоловіком так не вчинить. Щоб отак я була з Арсеном і хтось би собі дозволив підбігти до мене, почати обійматися – не уявляю такого", - поділилася співачка.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла, як в юності стикнулася з домаганнями. Також артистка розкрила, як налякала кривдника.

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