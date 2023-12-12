Тоня Матвієнко вперше назвала причину смерті мами: "Майже чотири роки була хвороба"

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про втрату мами, легендарної виконавиці Ніни Митрофанівни.

Зокрема, в першому за довгий час інтерв'ю для Viva! артистка розповіла, що ж насправді стало причиною смерті Ніни Матвієнко. За словами Тоні, життя її мами забрала хвороба. Ніна Митрофанівна про недуг дізналася лише на початку серпня, хоча сама хворіла вже майже чотири роки.

Тоня Матвієнко з мамою / Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

"8 серпня в якийсь момент вона стала погано почуватися – дуже живіт болів – і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це – людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже чотири роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби", - розповіла співачка.

Тоня Матвієнко радить всім обов'язково робити раз на рік повне обстеження організму. За словами артистки, якщо виявити хворобу на ранніх стадіях і вчасно її вилікувати, то можна потім ще багато років прожити.

Тоня Матвієнко з мамою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Хочу, щоб усі почули, тим паче – ті, кому за 40 років: обов'язково робіть профілактичні обстеження в лікарів та раз на рік проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років", - закликала виконавиця.

Нагадаємо, раніше чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян також розповідав, що стало причиною смерті Ніни Матвієнко. Артист говорив, що в легендарної співачки була онкологія.

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