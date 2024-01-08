Тоня Матвієнко вперше полетіла до ОАЕ і показала, чим там займалася

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше прилетіла в Дубай і виступила для українців на заході.

Артистку запросили заспівати в одному з ресторанів в Дубай, який заснували українці. До слова, Матвієнко вийшла на імпровізовану сцену з нагоди свята Водохреща. Ведучою заходу стала Василіса Фролова.

Тоня Матвієнко з Василісою Фроловою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Тепло на душі, коли запрошують, щоб надихнути українців за кордоном. Вдячна посольству України в ОАЕ за підтримку! Дякую за гостинність", - написала співачка у фотоблогу.

Тоня Матвієнко прилетіла в ОАЕ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Щоб послухати живе виконання хітів зірки, зібралося доволі багато гостей. До слова, українці тепло привітали співачку. Для них Матвієнко приготувала низку особливих пісень. Зокрема, на заході пролунала її пісня-присвята мамі "Сік землі". А на біс співачка підготувала композицію "Ой, летіли дикі гуси", яку також дуже часто виконувала Ніна Матвієнко. За словами Тоні, їй важко було впоратися з емоціями у цей момент, адже все нагадувало про покійну маму.

Тоня Матвієнко прилетіла в ОАЕ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко прилетіла в ОАЕ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Після концерту Тоня також встигла трохи відпочити. Так, в лосинах і футболці вона попозувала на узбережжі моря.

Тоня Матвієнко прилетіла в ОАЕ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко чесно відповіла, чи планує вона з Арсеном Мірзояном у майбутньому ще дітей.

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