Тоня Матвієнко вперше висловилася про появу зрадників Данильця і Мойсеєнка на похороні своєї мами

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше висловилася про появу скандального дуету "Кролики" Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка на похороні її мами, співачки Ніни Матвієнко.

Артистка зазначила, що на прощання з її мамою міг прийти будь-хто, не було жодних заборон. За словами Тоні, вона була рада бачити всіх, хто вшанував легендарну Ніну Матвієнко.

"Немає такої заборони в тому, щоб прийти і попрощатися з моєю мамою. Я в цей момент про це не думала. Я кожному була рада, хто її вшанував", - прокоментувала Тоня на шоу "33 запитань".

Данилець та Мойсеєнко на похороні Ніни Матвієнко

Виконавиця пригадує, що в її чоловіка, Арсена Мірзояна, була різка реакція. Він почав нервувати та очевидно, що був не радий бачити скандальних Данильця і Мойсеєнка.

"Я пам'ятаю, що мій чоловік почав дуже сильно нервувати, і я не могла зрозуміти, що відбувається", - додала співачка.

Зазначимо, Арсен Мірзоян був справді шокований, що Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко прийшли на прощання. Співак зізнався, що навіть хотів їх випровадити звідти. Однак Мірзояна відмовили від цього.

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