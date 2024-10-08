Тоня Матвієнко вперше за багато років показала рідних братів: який вони мають вигляд

У роковини смерті Ніни Матвієнко сімейство навідалося до її могили.

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показалася з рідними братами Януарієм та Андрієм.

Сімейство зустрілося разом, аби вшанувати пам'ять покійної легендарної співачки Ніни Матвієнко - їхньої мами, якої не стало 8 жовтня 2023 року. Вони відвідали могилу виконавиці.

До слова, на цвинтар до Ніни Матвієнко навідалися сини Януарій та Андрій, донька Тоня, зять Арсен Мірзоян та онучки Ніна та Уляна.

Тоня Матвієнко з братами, чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Поховали артистку 11 жовтня на Звіринецькому цвинтарі в Києві. Наразі співачці поки що не встановили пам'ятник.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко народила трьох дітей. Тоня Матвієнко стала співачкою. А от сини не є публічними. Утім нещодавно Тоня розповідала, де перебувають її рідні брати та чим займаються. Януарій пішов до монастиря, а Андрій служить в Нацгвардії.

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