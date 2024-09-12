Тоня Матвієнко з чоловіком засвітилася за кордоном і показала романтичні фото

Артисти відіграли чергові благодійні концерти.
Співачка Тоня Матвієнко показала, як за кордоном проводиться час з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.
Так, подружжя активно допомагає українському війську й збирає гроші за допомогою благодійних концертів у різних країнах світу. Цього разу артисти відправилися за донатами до Нью-Йорку. А вже у перервах між виступами пара поєднала корисне з приємним і все ж знайшла час для себе й прогулялася містом. Зокрема, Арсен з коханою насолодилися місцевими краєвидами і зробили на цьому тлі милий портрет, на якому цілуються. А згодом показалися на чорно-білому фото вже в місті.
Також співачка у своєму фотоблогу показала, як лежачи на траві відновлювала сили після концертів. І згодом поділилася кадрами нічного Нью-Йорку й як вони з командою щось обговорюють.
Нагадаємо, нещодавно у Мережі розгорілася неабияка інтрига довкола особистого життя Тоні Матвієнко. Так, деякі юзери несподівано почали приписувати роман заміжній артистці з іншим музикантом Романом Скорпіоном. Виконавець зі свого боку не змовчав і вже розставив всі крапки над "і".
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