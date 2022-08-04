Тоня Матвієнко з доньками повернулася до України та довела до сліз відео зустрічі з мамою та чоловіком

Так, на сторінці в Instagram Тоня Матвієнко поділилася кадрами свого шляху додому.

Судячи з фото і відео, які Матвієнко розмістила в сторіз, вона їхала з Європи до України автівкою. При чому поверталася артистка лише втрьох – зі старшою донькою Уляною та молодшою Ніною.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Як видно по реакції близьких Матвієнко, вони не здогадувалися, що вона приїде. Так, спочатку Тоня поїхала побачитися з чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном. Минулого вечора у нього був благодійний концерт в одному з київських пабів, куди й прийшла Матвієнко. Подружжю було важко стримати сльози, вони довго обіймалися і цілувалися.

Далі Тоні поїхала до батьківського дому. І там також влаштувала своїй легендарній мамі Ніні Матвієнко сюрприз. Вона тихенько підійшла на поріг будинку, а коли сусідка покликала Ніну Митрофанівну і зірка побачила своїх, то вона не стримала емоцій, вона і кричала, і плакала, і довго обіймала близьких.

Як зізналися фани, момент зустрічі Тоні з мамою їх дуже розчулив: "Оце так зустріч, дуже зворушливо, до сліз", "дуже зворушливо! Ви такі хороші. Здоров'я вашій родині", "Довели до сліз", "Передивилась три рази. Реву і від радості за вас, і від болю, що людям зараз такі випробування... Ви неймовірні!".

Як ми писали раніше, Тоня Матвієнко разом з молодшою донькою Ніною до приїзду в Україну перебувала у Великій Британії, де 6-річна Ніна пішла до школи.

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