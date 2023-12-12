Тоня Матвієнко з висвітленими бровами здивувала новим образом і шокувала, як схудла на 10 кіло

Українська співачка Тоня Матвієнко здивувала кардинально іншим образом та розповіла, як через втрату мами Ніни Митрофанівни схудла на 10 кілограмів.

Виконавиця дала відверте інтерв'ю для Viva! На сторінках глянцю артистка постала в кардинально іншому образі. Тоня Матвієнко висвітлила брови. Як пояснила співачка, вона погодилася на експеримент стилістів. Окрім того, артистка вважає, коли не видно брів, то можна глибше зануритися в очі.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Просто стилісти запропонували показати мене в цікавому образі. Я пішла на експеримент і навіть фарбою брови вибілила. Мені здається, коли брів немає – є просто очі, в яких – я. Це – як білий аркуш паперу", - пояснила артистка.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також співачка розповіла, як стрімко втратила вагу. Коли не стало Ніни Матвієнко, Тоня просто не могла нічого їсти. Артистка схудла на 10 кілограмів через горе. Наразі ж Тоня намагається стабілізувати свою вагу. Співачка не збирається більше худнути. Ба більше, виконавиця навіть збирається почати ходити до спортзали, щоправда, поки в неї немає на це ані фізичних, ані моральних сил.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я не хочу більше худнути. І я хвилююся, що буде на лиці видно роки. Треба зайнятися спортом. До спортзали я ще не пішла, не можу, поки не маю ні фізичних, ні моральних сил. Але треба", - зізналась артистка.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, Тоня Матвієнко болісно переживає втрату своєї мами Ніни Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня. Нещодавно співачка вперше наважилася розповісти, що стало причиною смерті легендарної артистки.

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