Тоня Матвієнко захопила Мережу знімком із мамою та донькою: "Сімейство в зборі"

Артистка поділилася родинним фото.

Українська співачка Тоня Матвієнко неабияк розчулила прихильників.

Так, зірка була на прем’єрі шоу Олі Полякової "Нова Снігова Королева". Звісно ж, знаменитість сфотографувалася біля новорічних декорацій. Разом із нею позували її донечка Ніна та мама Ніна Митрофанівна. Відповідною світлиною виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Тоня, Ніна, Ніна на прем’єрі "Нової Снігової Королеви", - підписала фото Тоня.

Тоня Матвієнко з мамою та молодшою донькою / instagram.com/tonya_matvienko

До слова, прихильників зіркового сімейства неабияк потішило таке фото. Зокрема, у коментарях під дописом вони зазначили, що "дівчатка неймовірні красуні".

Наші гарні україночки

Гарненька сім’я майже в зборі

Як же ж це чудово, коли ось так усі покоління дружно та разом. Ніні низький уклін

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