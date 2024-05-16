Тоня Матвієнко замилувала фото, як Арсен Мірзоян без світла з ліхтариком на лобі готує їй вечерю

Українська співачка Тоня Матвієнко та музикант Арсен Мірзоян ввечері 15 травня зіткнулися зі стабілізаційними відключеннями світла.

У будинку, де мешкає подружжя, вимкнули електроенергію. Тим часом закохані не встигли приготувати вечерю. Однак відсутність світла не вплинула на їхні плани. Приготування вечері Арсен Мірзоян взяв у свої руки.

У Instagram Тоня Матвієнко показала, як її коханий готує їжу без світла. Виконавець підсвічував ліхтариком, який він одягнув на голову. Арсен Мірзоян нарізав м'ясо та овочі. Схоже, у закоханих на вечерю була печеня.

Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Світла немає, а вечеря є. Дякую, Арсене", - подякувала виконавиця чоловікові за смачну вечерю.

Зазначимо, нині в Україні застосовують графіки відключення електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Це доводиться робити через те, що російські окупанти обстрілами пошкодили електростанції. Окрім того, у зв'язку з похолоданнями підвищився попит на електроенергію.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла, де після смерті мами перебуває її тато. Також артистка поділилася, як батько їй нині допомагає.

Читайте також: