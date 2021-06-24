Тоня Матвієнко замилувала рідкісним сімейним фото з відпочинку

Артистка поділилася ніжною світлиною з чоловіком та донькою.

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, разом з родиною перебуває на відпочинку в Карпатах.

Так, наразі зірка, разом із п'ятирічною донькою Ніною та чоловіком Арсеном Мірзояном, насолоджується відпочинком у горах. На своїй сторінці в Instagram виконавиця додала ніжне сімейне фото, яке коротко підписала: "Ми".

instagram.com/tonya_matvienko

Допис співачки неабияк зворушив фанів. У коментарях юзери залишили безліч смайликів-сердечок, та зазначили, що у Тоні чудова родина.

Класні

Які ви хороші

Неймовірно чудова родина

Нагадаємо, днями Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували "льняне весілля". Артисти привітали одне одного у своїх фотоблогах, у дописах під романтичними знімками.

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