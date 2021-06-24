Тоня Матвієнко замилувала рідкісним сімейним фото з відпочинку

Артистка поділилася ніжною світлиною з чоловіком та донькою.
Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, разом з родиною перебуває на відпочинку в Карпатах.
Так, наразі зірка, разом із п'ятирічною донькою Ніною та чоловіком Арсеном Мірзояном, насолоджується відпочинком у горах. На своїй сторінці в Instagram виконавиця додала ніжне сімейне фото, яке коротко підписала: "Ми".
Допис співачки неабияк зворушив фанів. У коментарях юзери залишили безліч смайликів-сердечок, та зазначили, що у Тоні чудова родина.
- Класні
- Які ви хороші
- Неймовірно чудова родина
Нагадаємо, днями Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували "льняне весілля". Артисти привітали одне одного у своїх фотоблогах, у дописах під романтичними знімками.