Тоня Матвієнко замилувала танцями 5-річної доньки під виступ Мірзояна

Артист виступив у палаці "Україна".

Донька співака Арсена Мірзояна та співачки Тоні Матвієнко Ніна росте дуже музичною дівчинкою.

Принаймні про це свідчить відео, яким зіркова мама поділилася у себе в Instagram. Тоня запостила ролик, у якому 5-річна Ніна перебуває за лаштунками, поки тато виконує на сцені свій хіт "Джеральдіна".

Дівчинка активно танцює, поки мама знімає її на відео. До слова, доньку Матвієнко зафільмувала під час нещодавнього концерту Мірзояна у палаці "Україна". Цим концертом Арсен відсвяткував 10-річчя своєї творчої діяльності.

Своєю чергою шанувальники зіркового подружжя зізналися, що маленька Ніна їх дуже розчулила: "молодець", "кайфує по-своєму", "запальничка безупинна", "відчуття ритму фантастичне у дитини".

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