Тоня Матвієнко здивувала, чому їхній з Мірзояном доньці не дала його прізвище

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше зізналася, чому більше не хоче дітей, розповіла, що її донька Ніна не на прізвищі чоловіка Арсена Мірзояна.

Як розповіла виконавиця, їхня з музикантом Арсеном Мірзояном єдина донька, 7-річна Ніна, яку назвали на честь мами Тоні Ніни Матвієнко, отримала й прізвище бабусі.

Тоня Матвієнко з мамою та молодшою донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Мама сказала, що дуже вдячна мені й Арсену, що в нас з'явилася Ніна. І вона була шокована, що вона саме Ніна Матвієнко. Вона коли побачила, взяла окуляри і прочитала свідоцтво про народження, не могла повірити, що Арсен дав їй прізвище Матвієнко. Це Арсена ініціатива. Він сказав: "Ну, якщо на честь мами, то на честь мами вже". Вона розплакалася", - пригадала Тоня Матвієнко в інтерв'ю Олексію Суханову.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ніна Матвієнко з онукою Ніною / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко відверто розповіла, чому її мама Ніна Матвієнко була проти стосунків доньки з музикантом Арсеном Мірзояном. Також артистка зізналася, яким саме чином Ніна Митрофанівна намагалася перешкоджати її союзу з Мірзояном. Врешті, додала Тоня Матвієнко, зять і теща знайшли спільну мову і перемогла любов і толерантність.

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