Тоня Матвієнко зі сльозами на очах озвучила останню волю її мами перед смертю

Артистка не хотіла, аби люди плакали за нею.

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві відбувається прощання з Народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Як ми раніше розповідали, в останню путь легенду проводжають у Національній Філармонії України, черга біля якої простягається на сотні метрів, аж до вулиці Грушевського. Попрощатися з артисткою приїхали мер Києва Віталій Кличко, співак дмитро Монатік з дружиною, учасник ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Під час прощання донька Ніни Митрофанівни, співачка Тоня Матвієнко поспілкувалася з журналістами, присутніми на прощанні, і розповіла їм про останню волю її мами.

Ледь стримуючи сльози, Матвієнко зазначила, що її мама не хотіла, аби на її похоронах плакали:

"Вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Дякую, що вона зробила такий внесок для України. Я буду слухати її пісні і знати, що вона поруч. Спасибі їй за все. Вона дуже просила, щоб на похоронах ніхто не плакав. Просила, щоб згадали щось хороше", - сказала Матвієнко.

Тоня Матвієнко на похоронах Ніни Матвієнко / Фото: УНІАН

Нагадаємо, що раніше онука Ніни Матвієнко, 25-річна Уляна зізналася, що ніколи не називала Ніну Митрофанівну бабусею, а радше – Ніною. Також Уляна приголомшила схожістю зі своєю бабусею, яку показала в молодості на архівному фото.

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