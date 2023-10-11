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Тоня Матвієнко зі сльозами на очах озвучила останню волю її мами перед смертю

Тоня Матвієнко зі сльозами на очах озвучила останню волю її мами перед смертю

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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961
Час на прочитання
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Тоня Матвієнко зі сльозами на очах озвучила останню волю її мами перед смертю

Тоня Матвієнко на похоронах Ніни Матвієнко / Фото: 24tv.ua

Артистка не хотіла, аби люди плакали за нею.

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві відбувається прощання з Народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Як ми раніше розповідали, в останню путь легенду проводжають у Національній Філармонії України, черга біля якої простягається на сотні метрів, аж до вулиці Грушевського. Попрощатися з артисткою приїхали мер Києва Віталій Кличко, співак дмитро Монатік з дружиною, учасник ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Під час прощання донька Ніни Митрофанівни, співачка Тоня Матвієнко поспілкувалася з журналістами, присутніми на прощанні, і розповіла їм про останню волю її мами.

Ледь стримуючи сльози, Матвієнко зазначила, що її мама не хотіла, аби на її похоронах плакали:

"Вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Дякую, що вона зробила такий внесок для України. Я буду слухати її пісні і знати, що вона поруч. Спасибі їй за все. Вона дуже просила, щоб на похоронах ніхто не плакав. Просила, щоб згадали щось хороше", - сказала Матвієнко.

Тоня Матвієнко на похоронах Ніни Матвієнко / © УНІАН
Тоня Матвієнко на похоронах Ніни Матвієнко / Фото: УНІАН

Нагадаємо, що раніше онука Ніни Матвієнко, 25-річна Уляна зізналася, що ніколи не називала Ніну Митрофанівну бабусею, а радше – Ніною. Також Уляна приголомшила схожістю зі своєю бабусею, яку показала в молодості на архівному фото.

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Дата публікації
Перегляди
961
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