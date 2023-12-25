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Тоня Матвієнко зізналась, чому старша донька відмовлялася жити з нею та поїхала до батька

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Тоня Матвієнко зізналась, чому старша донька відмовлялася жити з нею та поїхала до батька

Тоня Матвієнко з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дівчина жила разом зі своїм батьком.

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналась, які в неї стосунки склалися зі старшою донькою, 25-річною Уляною.

Виконавиця відверто поділилася, що вона не контролює дівчину та не розповідає, як їй потрібно жити, адже вона вже доросла. Нині Тоня Матвієнко спілкується зі старшою донькою, як із подругою.

"Старшій уже 25, я не можу вже контролювати та щось там їй розповідати, як жити. Це вже моя подруга. У нас такі стосунки", – розповіла артистка на шоу "33 запитань".

Донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko
Донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однак такі теплі стосунки між мамою та донькою були не завжди. Коли Матвієнко пішла на "Голос країни", а це було 2011 року, коли Уляні було 12 років, тоді донька Матвієнко захотіла жити з татом. Дівчину переконали, що в мами не було на неї часу. Тоня зрозуміла, що потрібно налагоджувати взаємини з Уляною та ставати для неї подругою.

"Був такий момент, коли ми з першим чоловіком розійшлися, і вона мені сказала, що поїде в ту сім'ю жити. Я саме потрапила на шоу "Голос країни", та сім'я вирішила, що в мене немає часу на Уляну, і сказали їй: "Давай ти у нас поживеш, поки мама буде співати". І переконали мою дитину. І тоді, щоб повернути старшу дочку, я стала для неї подругою. І все вдалося", - зізналась артистка.

Донька Тоні Матвієнко / © УНІАН
Донька Тоні Матвієнко / Фото: УНІАН

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко висловилася про появу скандального дуету "Кролики" Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка на прощанні з її мамою, співачкою Ніною Матвієнко.

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Дата публікації
Перегляди
269
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