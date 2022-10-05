Тоня Матвієнко зізналась, яку суму грошової допомоги отримує у Великій Британії та скільки витрачає

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, на які гроші живе у Великій Британії та як їй вдається економити.

Виконавиця Тоня Матвієнко нині з донькою Ніною перебуває у Великій Британії. Там вони отримують грошову допомогу.

Як розповіла артистка, вона з донькою на місяць отримує від влади Великої Британії 620 футів. Утім, знаменитість намагається не надто витрачати ці кошти. Так, Тоня їх відкладає, аби привезти до України.

"У мене виходить 620 фунтів на місяць. Тут рівень життя трішки інший, багато коштує дорожче. Я ці гроші збираю для України. Я їх витрачаю, але в мене є маленький дохід гривневий. Я намагаюся витратити гривні, а фунти збираю додому", - поділилася артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня розповіла, що цих грошей їм з донькою вистачає. Вони зазвичай витрачають на їжу та пальне.

"Чесно, мені вистачає. Я собі одяг не купую. На їжу нам вистачає. Нам дали ще машину. От бензин… 70 гривень за літр бензину. Однак ми далеко нікуди не їздимо. Мені вистачає, я ще встигаю відкласти", - розповіла Тоня.

Нагадаємо, нещодавно співачка поділилася подробицями особистого життя з Арсеном Мірзояном. Так, Тоня розповіла про інтим з чоловіком на відстані та зізналася, як змінилися їхні стосунки за останні пів року.

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