Тоня Матвієнко зізналася, чи знайома з хлопцем старшої доньки та чи готова до онуків у 43 роки

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася, чи знайома з коханим старшої доньки Уляни.

Так, за словами співачки, лише декілька разів вона бачилася з обранцем 25-річної доньки. Водночас виконавиця зазначає, що не втручається з власними порадами в особисте життя Уляни, а дає їй повну свободу вибору.

"Старша донька – мій друг. Я її хлопця бачила два рази. Так вона його береже і мене береже. Вони поживуть, наживуться, перевірить його. Вона знає, що часто можу якийсь неприємний коментар сказати, щось їй підказати, а вона хоче повністю сама", - розповіла Тоня в коментарі програми "Ранок у великому місті".

Донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Втім, зірка зізнається, що у будь-якому разі в майбутньому бачить себе чудовою тещею, яка за потреби допоможе всім, чим її попросять.

"Мені здається, я добра теща. Я така – усе в сім'ю, я їм усе можу віддати, подарувати", – зізналася артистка.

Окрім того, Матвієнко зізналася, що вже замислювалася над тим, що в один момент може стати бабусею. На думку співачки, це буде чудовим досвідом.

"Я про це думала: "Боже, як це: у моєї Уляни буде дитина, а я буду бабусею?" Ну це класно", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розсекретила, чим займається та де проживає її 25-річна донька Уляна.

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