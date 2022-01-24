Тоня Матвієнко зізналася, чому одного разу старша донька пішла від неї жити до батька

Тоня Матвієнко зізналася, чому одного разу старша донька пішла від неї жити до батька

Тоді Уляні було 12 років.

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше розповідала, що одного разу старша донька пішла від неї до батька, поділилася, чому так сталося.

Так, артистка розповіла, що причиною став активний розвиток її кар'єри. 2011 року Тоня взяла участь у шоу "Голос країни", з головою поринула у вокальний проєкт і не могла приділяти достатньо часу 12-річній Уляні. Про це йдеться у програмі "Викриття.Післямова".

"Я уже була три роки розлучена зі своїм чоловіком. І мені довелося не те, що обирати – тоді на першому місці була професія, концерти, шоу. І мені не вистачало часу на Уляну. Та сім'я її підтримала, сім'я чоловіка, і навіть дійшло до того, що Уляна сказала: "Я йду від тебе, буду жити в тата". Я можу сказати, що втратила тоді Уляну", – розповіла знаменитість.

Тоня Матвієнко з донькою / instagram.com/tonya_matvienko

Матвієнко додала, що тоді донька майже припинила з нею спілкуватися, а це для зірки було справжньою трагедією. Втім, Уляна повернулася жити до мами, коли дізналася, що Тоня вагітна.

"Тоді я стала для неї подругою. Я до неї приїздила, телефонувала, ділилася переживаннями. Як подрузі телефонуєш і розповідаєш все, що завгодно про своє життя. І Уляна теж почала мені багато чого довіряти", – зазначила вона.

instagram.com/tonya_matvienko

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