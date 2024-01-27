Тоня Матвієнко зворушила архівним фото покійної мами, де вона цілує онуку

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про особливе свято у її родині й опублікувала архівну світлину її мами, народної артистки України Ніни Митрофанівни з онукою.

На своїй сторінці в Instagram Тоня зазначила, що сьогодні, 27 січня, в Україні святкують День ангела Ніни. З цього приводу артистка поділилася кадрами своєї мами Ніни Матвієнко з онукою, яку назвали на її честь. На щемливому домашньому фото бабуся ніжно обіймає й цілує Ніну. А перед ними стоїть букет жовтих ірисів.

"З днем Святої Ніни", - символічно написала Тоня Матвієнко.

Ніна Матвієнко з онукою Ніною / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До слова, вшанувала пам'ять Ніни Митрофанівни ще одна рок-виконавиця та композиторка Даша Суворова. У себе на сторінці вона розмістила фото, на якому постає з народною артисткою України в обіймах. Як виявилося, Даша зробила цей кадр рівно рік тому, у День ангела Ніни. Своєю чергою, Тоня зробила репост світлини артистки собі у сторіз.

Ніна Матвієнко з Дашею Суворовою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко виставила на благодійний аукціон коштовну каблучку покійної мами Ніни Митрофанівни. Вже відомо, куди спрямують отримані кошти.

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