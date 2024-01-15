Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з 8-річчям і здивувала, як вона помітно підросла

Тим часом Арсен Мірзоян показав архівні фото з донечкою та адресував їй теплі слова з привітаннями.

Українська співачка Тоня Матвієнко повідомила про важливе свято в її родині. Виконавиця розповіла, що їхня з музикантом Арсеном Мірзояном донечка святкує день народження.

Так, маленькій Ніні 15 січня виповнюється вісім років. Тож, зі святом дівчинку публічно привітали батьки. Зокрема, Тоня Матвієнко опублікувала нові фото донечки, де здивувала, як вона помітно підросла. Також співачка показала, як старша сестра Уляна привітала Ніну повітряними кульками.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я тебе так люблю! Тобі сьогодні (15 січня – прим. ред.) вісім рочків. Рости, надихайся, живи! Ти – наше натхнення", - зазначила артистка.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян у своєму фотоблогу теж присвятив допис донечці. Виконавець опублікував архівні фото з Ніною, а також адресував їй теплі слова з привітаннями.

Арсен Мірзоян із донькою / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Сніжинко моя, тобі сьогодні вісім рочків. Вб'ємо всіх драконів - я обіцяю!" – звернувся до донечки артист.

Арсен Мірзоян із донькою / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова святкувала день народження доньки. Знаменитість привітала Зою з 30-річчям та показала, який вона зараз має вигляд.

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