Тоня Матвієнко у віночку з ромашками та білій сукні показала відео з розпису з Мірзояном

Подружжя святкує "льняне" весілля.

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, розповіла про важливу дату у її житті.

Сьогодні, 8 червня Тоня та її чоловік, музикант Арсен Мірзоян святкують річницю весілля. Пара у шлюбі вже чотири роки. З цієї нагоди Матвієнко поділилася у фотоблогу архівним відео, на якому зазнімкований день їхнього розпису з Мірзояном.

Для важливої події Тоня обрала білу сукню з прозорими вставками, а голову прикрасила вінком з ромашками. Арсен же був у розстібнутій сорочці та чорних окулярах. На відео молоде подружжя разом з друзями відкорковує шампанське та святкує весілля, а Арсен все це знімав на телефон. Щоправда, зі звуком щось пішло не так.

"Відео без звуку, але це не важливо! Нам офіційно з Арсеном Мірзояном чотири роки. День розпису 8.06.2017. Весілля рівно за тиждень. Арсене, а в тебе супер моб був", - підписала відео Тоня.

Нагадаємо, місяць тому Тоня Матвієнко чуттєво привітала Арсена Мірзояна з 43-річчям та показала його кумедні танці. Артистка адресувала чоловіку багато теплих приємних слів.

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