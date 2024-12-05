Топ артистів та пісень 2024 року: Spotify назвав, кого українці найбільше слухали

Стримінгова платформа склала рейтинг.
Відома стримінгова платформа Spotify підбила музичні підсумки 2024 року.
Так, платформа назвала найпопулярніших артистів та пісні. Зокрема, цьогоріч відкриттям для українців стала співачка Klavdia Petrivna. Саме вона є в списку артистів, пісні яких часто вмикали Також у топах є й Надя Дорофєєва.
Що ж стосується світового рейтингу, то його лідери майже з року в рік лишаються незмінними. Першу сходинку, очікувано, зайняла Тейлор Свіфт.
Найвідоміші українські артисти
- Klavdia Petrivna
- KRBK
- "Скрябін"
- Надя Дорофєєва
- YakTak
До речі, що стосується KRBK – це київський репер. Попри війну в Україні, він продовжує випускати російськомовні треки.
Найвідоміші українські пісні
- alyona alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria
- Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала"
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене"
- Надя Дорофєєва, Lebiga – "А я все плакала"
Найвідоміші артисти у світі
- Тейлор Свіфт
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Біллі Айліш
Що цікаво, минулого року рейтинг найвідоміших артистів у світі май майже такий самий вигляд. У переліку тоді лише не було Біллі Айліш.
Найвідоміші пісні в світі
- Сабріна Карпентер - Espresso
- Бенсон Бун - Beautiful Things
- Біллі Айліш - BIRDS OF A FEATHER
- FloyyMenor та Cris Mj - Gata Only
- Тедді Свімз - Lose Control
Нагадаємо, нещодавно видання Billboard назвало імена найвидатніших артистів у стилі поп. Перше місце посіла доволі скандальна співачка.
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