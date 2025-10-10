Тополя показала, який вигляд має житло після руйнування ракетою та поділилася деталями страшної ночі

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Реклама

Українська співачка Олена Тополя згадала жахливу ніч обстрілу, який відбувся у червні 2025 року.

Внаслідок ворожого обстрілу була зруйнована квартира артистки, а ніч трагедії, за словами співачки, була однією з найстрашніших у її житті. Того вечора артистка ночувала в дитячій кімнаті. До неї завітав брат Руслан із сином Іваном.

"Спочатку була перша тривога — ми вже були напоготові. А коли почалася друга, навіть", — пригадала Олена в проєкті "По хатах".

Реклама

Квартира Олени Тополі / © скриншот з відео

Квартира Олени Тополі / © скриншот з відео

Зірка розповіла, що повернулася зі Львова після двох насичених днів і була вкрай виснажена. За словами Тополі, спочатку вона відмовляла брата приїжджати, адже дуже втомилася і єдине, чого вона хотіла — добре відпочити. Проте Руслан не послухався й все одно приїхав побачитися з рідною людиною.

"Був о 3:20 відбій. Я вже засинала, коли Руслан сказав, що хоче заїхати буквально на десять хвилин поговорити. Ми довго розмовляли, і я заснула просто за столом, потім пішла до дитячої і глибоко заснула. Через 20 хвилин почалася друга тривога — і вже за 20 секунд був приліт. Ми нічого не могли зрозуміти, хвиля була дуже потужна", — згадала співачка.

Після вибуху Олена з родиною вибігла на вулицю. Вони побачили, як уламки сипалися з верхніх поверхів, а дим огортав двір. Знаменитість підкреслила, що саме тоді усвідомила цінність людського життя. Попри пережите, Тополя не втрачає сили духу й дякує ЗСУ за кожен день, коли можна прокинутися живими.

"Це був шок. Я тоді усвідомила, наскільки крихке життя", — додала артистка.

Реклама

Квартира Олени Тополі / © скриншот з відео

Квартира Олени Тополі / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала матеріал про історію кохання музикантів Тараса та Олени Тополь. Пара пережила різні етапи — від скромного весілля до випробувань війною і публічності.