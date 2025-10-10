- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 2 хв
Тополя показала, який вигляд має житло після руйнування ракетою та поділилася деталями страшної ночі
Артистка досі не може оговтатися від пережитого.
Українська співачка Олена Тополя згадала жахливу ніч обстрілу, який відбувся у червні 2025 року.
Внаслідок ворожого обстрілу була зруйнована квартира артистки, а ніч трагедії, за словами співачки, була однією з найстрашніших у її житті. Того вечора артистка ночувала в дитячій кімнаті. До неї завітав брат Руслан із сином Іваном.
"Спочатку була перша тривога — ми вже були напоготові. А коли почалася друга, навіть", — пригадала Олена в проєкті "По хатах".
Зірка розповіла, що повернулася зі Львова після двох насичених днів і була вкрай виснажена. За словами Тополі, спочатку вона відмовляла брата приїжджати, адже дуже втомилася і єдине, чого вона хотіла — добре відпочити. Проте Руслан не послухався й все одно приїхав побачитися з рідною людиною.
"Був о 3:20 відбій. Я вже засинала, коли Руслан сказав, що хоче заїхати буквально на десять хвилин поговорити. Ми довго розмовляли, і я заснула просто за столом, потім пішла до дитячої і глибоко заснула. Через 20 хвилин почалася друга тривога — і вже за 20 секунд був приліт. Ми нічого не могли зрозуміти, хвиля була дуже потужна", — згадала співачка.
Після вибуху Олена з родиною вибігла на вулицю. Вони побачили, як уламки сипалися з верхніх поверхів, а дим огортав двір. Знаменитість підкреслила, що саме тоді усвідомила цінність людського життя. Попри пережите, Тополя не втрачає сили духу й дякує ЗСУ за кожен день, коли можна прокинутися живими.
"Це був шок. Я тоді усвідомила, наскільки крихке життя", — додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала матеріал про історію кохання музикантів Тараса та Олени Тополь. Пара пережила різні етапи — від скромного весілля до випробувань війною і публічності.