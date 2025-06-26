Тополя показав символічну річ, що вціліла після руйнування ракетою його квартири: "Купив за бойові"

Тарас та Олена Тополі

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після того, як російська ракета рознесла його будинок.

Так, у ніч проти 23 червня країна-агресорка вкотре обстріляла Київ. Балістична ракета влучила в будинок, що розташований напроти оселі Тараса Тополі. Квартира артиста була повністю знищена. Як зазначив виконавець, вціліли лише стіни, й ті частково.

Однак, як виявилося, цілою залишилася ще одна особлива річ. Після руйнування над будинком і досі майорить синьо-жовтий прапор, який Тараса Тополя купив свої перші бойові кошти. Артист придбав стяг, коли служив на Харківщині. Сусіди та знайомі встановили його над будинком. І от, попри жахливий обстріл, прапор України продовжує майоріти.

Допис Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia

"Цей флагшток біля будинку я купив за свої перші бойові. Сусіди і знайомі будівельники встановили без мене, в той час служив на Харківщині. І ось, попри приліт, він вистояв! І ми вистоїмо!" – наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно учасники гурту "Антитіла" приїжджали до розтрощеної квартири Тараса Тополі, аби підтримати свого колегу. Артисти показували, який вигляд має його будинок після обстрілу.