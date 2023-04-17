Топольський жорстко розкритикував друга дитинства Дьоміна, з яким припинив спілкуватися

Герой реаліті-шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський вперше прокоментував їхню серйозну сварку з другом дитинства та кумом Славою Дьоміним.

Як пояснив в Instagram-stories бізнесмен, саме ведучий став причиною того, що вони припинили спілкуватися. Нібито Слава не міг порадіти досягненням Алекса, а от проблемам – навпаки.

Алекс Топольський висловився про Славу Дьоміна / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Знаєте, хто завжди намагатиметься наздогнати у вашому житті? Колишні – друзі, коханці, що кричать, що любили вас. Чому? Та просто їх дратує, що у вашому житті і без них все добре! Хто ж ще так щиро і відкрито може радіти проблемам, що виникають у тебе, як не твій колишній друг", - заявив бізнесмен.

Алекс Топольський висловився про Славу Дьоміна / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Зазначимо, Алекс Топольський та Слава Дьомін приятелювали від дитинства та навіть стали кумами. Однак після участі бізнесмена в "Холостяку-12" їхня дружба добігла кінця. Як пояснив Дьомін, вони з Топольським припинили спілкуватися через різні погляди на життя та стосунки між людьми.

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