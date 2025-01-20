Тополя нецензурним жестом послав підприємця, який судився з "Антитілами" і вимагав понад мільйон грн

Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя розповів про завершення судової справи щодо луцького підприємця Сергія Лапковського.

Як відомо, Лапковський 2012 року зареєстрував патент на "спосіб налаштування параметрів музичної композиції". І після цього він зі своїми соратниками подав позов до суду проти "Антитіл". Бізнесмен вимагав від колективу понад мільйон гривень за нібито незаконне використання у піснях його патенту, який передбачав поєднання певних музичних тональностей і темпів.

Своєю чергою, "Антитіла" звернулися до суду з проханням скасувати абсурдне патентне право. Вони зазначили, що "патентні тролі" скористалися недосконалостями у законодавстві й просто вирішили нажитися. Схема їхня проста – створити патент на те, що віками вже існувало. Врешті, гурт таки переміг та зобов'язав Лапковського сплатити їм компенсацію розміром 50 тис. грн. Чоловік подав апеляцію, але в листопаді минулого року суддя закрив справу на користь "Антитіл".

Тарас Тополя звернувся до Сергія Лапковського / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тож, тривала судова тяганина між гуртом і бізнесменом припинена. Проте остаточну крапку Тарас поставив сьогодні, 20 січня. У своєму Instagram музикант опублікував фото, де показує нецензурний жест і різко звертається до Лапковського. Крім того, артист показав скриншот як доказ, що патент визнаний офіційно недійсним.

Патент Сергія Лапковського визнано недійсним / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Цим фото передаю останній привіт шахраю Лапковському. Патент "на ноти", з яким він накинувся на "Антитіла" і хотів у подальшому кошмарити українських творців музики, скасовано остаточно. Крапка", - підсумував Тополя.

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