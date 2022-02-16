Тополя, Положинський, Соболєв: знаменитості, які вступили до тероборони Збройних Сил України

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну зірки навчаються територіальної оборони населення.

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну та новин про те, що РФ зосередила вздовж кордону близько 147 тис. військовослужбовців, українці готуються до різних розвитків подій.

Зокрема, вони добровільно вступають до лав Збройних сил України, та навчаються територіальної оборони населення. Не лишаються осторонь і зірки. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які підписали договір з ЗСУ.

Єгор Соболєв

Чоловік телеведучої ТСН на 1+1 Марічки Падалко, відомий журналіст Єгор Соболєв уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України, ще минулого року. Тепер він кожні вихідні відвідує тренування.

Єгор Соболєв / пресслужба каналу "1+1"

"Людина, кажуть, до всього звикає. Тому захоплююся всіма, хто зберігає спокій і не панікує", – прокоментувала Марічка Падалко.

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками гурту також вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Разом з Міністерством оборони України вони створили спільний проєкт "Саме те ТрО", у якому покроково покажуть шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні.

"Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну. Ми готові до спротиву. Приєднуйся!" – закликав Тополя.

Сашко Положинський

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський також служитиме у ЗСУ. Артист підписав контракт зі Збройними силами України, та став солдатом-резервістом територіальної оборони. Про це він розповів у своєму Facebook та розмістив фото з відповідним документом.

facebook.com/sashko.polozhinsky

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ", – поділився знаменитість.

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