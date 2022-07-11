Тополя розчулив фото зустрічі з дружиною Alyosha через майже 5 місяців війни

Українське зіркове подружжя співаків Тарас Тополя та Alyosha нарешті зустрілися після майже п'яти місяців розлуки через війну.

Артистка прилетіла до коханого зі США. Зі свого боку, фронтмен гурту "Антитіла", який зараз працює військовим парамедиком на фронті, приїхав на декілька днів з Харківщини до Києва. Там пара провела декілька днів разом.

На сторінці в Instagram музикант розмістив спільне фото з обраницею та повідомив, що вона вже повертається до дітей до Америки.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Київ. Ранок - сто тридцять восьмий. Настрій - кохаю. Місяць - жити заради. Фото на прощання. Хтось до USA, а хтось до Харкова. Хорошого польоту, кохана", – написав артист.

У коментарях юзери написали, що зустріч зірок їх зворушила.

Сижу ридаю! Нарешті від щастя

Ви найкраща пара і найкращі артисти на просторах України! Обожнюю всім серцем обох вас і ваших малих

Неймовірна сім’я, яка викликає неймовірне захоплення та повагу!

Це чудово, що ви змогли побачитися! Нехай Господь береже вас разом і на відстані

Нагадаємо, Тарас Тополя потролив коміків з пропагандистського телеканалу, які пропонували йому угоду. Зірка "погодився" на співпрацю, але сказав росіянам скинути гроші на рахунок ЗСУ.

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